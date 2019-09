Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Oberstadt - Tatverdächtiger nach Diebstahl im Krankenhaus festgenommen

Mainz (ots)

Durch mehrere Patienten erging der Hinweis an das Pflegepersonal, dass ein Mann in den frühen Morgenstunden in mehreren Krankenzimmern um Geld gebeten und gesagt habe, er sei selbst Patient im Krankenhaus. Vor Ort kann der 61-Jährige in seinem Zimmer angetroffen werden. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen und seiner mitgeführter Sachen kann Diebesgut aus insgesamt zwei Taten sichergestellt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell