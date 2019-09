Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Altstadt - Fußgänger aus Auto heraus belästigt

Mainz (ots)

Samstag, 31.08.2019, 20:00 Uhr

Am Samstagabend läuft ein 16-Jähriger gemeinsam mit seinen Freunden den Winterhafendamm entlang. Als die Personengruppe beiseite geht um ein Auto durchzulassen, kommt es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit dem unbekannten Beifahrer des Fahrzeuges. Dieser packt den 16-Jährigen am Arm und zieht daran. Dadurch stolpert der 16-Jährige, stürzt und wird verletzt. Dann entfernt sich das Fahrzeug in Richtung Rheinstraße.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

