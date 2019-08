Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall

Mainz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, den 31.08.2019 gegen 08:55 Uhr, wurde die Beifahrerin eines Wohnwagengespanns beim Einweisen während eines Wendemanövers schwer verletzt. Die Frau befand sich während des Wendens im rückwärtigen Bereich des Wohnwagens um ihren Ehemann einzuweisen. Nachdem die Frau plötzlich aus dem Blickfeld des Mannes verschwand, stoppte dieser den Wendevorgang und schaute nach seiner Ehefrau. Hierbei musste der Ehemann feststellen, dass seine Frau auf Hüfthöhe zwischen dem Wohnanhänger und einem geparkten Fahrzeug eingeklemmt wurde. Nachdem die Ehefrau aus der Situation befreit werden konnte, wurde diese in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen. An den beiden Fahrzeugen entstand lediglich geringwertiger Sachschaden.

