Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bolanden (ots)

Ein 54 jähriger und ein 19 Jähriger PKW-Fahrer befahren am Freitagabend gegen 21:30 Uhr in aufgeführter Reihenfolge die L 401 von Marnheim kommend in Fahrtrichtung Bolanderhof. Kurz nach der Einmündung B47 überholen beide eine Rollerfahrerin. Während des Überholvorgangs kam es zum Wildwechsel, weshalb der 19-Jährige auf den abbremsenden 54-jährigen auffuhr. Durch die Kollision wurde der PKW des 19-Jährigen mit dem Heck auf die Gegenfahrspur geschleudert, wo er mit einem entgegenkommenden 67-jährigen PKW-Fahrer kollidierte. Im Fahrzeug des 67-jährigen befand sich dessen 67-jährige Ehefrau, welche bei dem Verkehrsunfall lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Die restlichen Beteiligten erleiden leichte bis schwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Hierzu war auch der Rettungshubschrauber im Einsatz. Ebenso wie diverse Feuerwehren. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

