POL-DN: Bei Alleinunfall schwer verletzt

Nörvenich (ots)

Schwer verletzte sich am Sonntagvormittag eine Autofahrerin, als sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor und von der Fahrbahn abkam.

Gegen 10:50 Uhr war die 28-jährige Nörvenicherin auf der L 327 von Eschweiler über Feld in Richtung Frauwüllesheim unterwegs. Kurz nach Durchfahren der dortigen Rechtskurve verlor sie auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Auto. Der Wagen drehte sich und rutschte über die Gegenfahrbahn in den dortigen Grünstreifen. Er kippte auf die rechte Seite und blieb dort im Buschwerk liegen. Die Frau wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen und anschließend mit einem RTW zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro.

