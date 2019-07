Polizei Düren

POL-DN: Aufmerksammer Zeuge ermöglicht Festnahme beim Einbruch

Düren (ots)

In der Nacht vom 28.07.2019 kam es gegen 00:44 Uhr zu einem Einbruch in die Gaststätte "Breuers Häuschen" auf der Valencienner Straße. Der männliche Täter, ein 26jähriger aus Merzenich, schlug eine Fensterscheibe ein und verschaffte sich so Zugang zum Objekt. Durch einen aufmerksamen Melder konnte die Polizei frühzeitig verständigt werden, sodass der Täter noch am Objekt gestellt und festgenommen werden konnte. Bei der Durchsuchung des Täters konnten ein Ring und eine Halskette aufgefunden werden. Ob es sich dabei um Diebesgut handelt ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell