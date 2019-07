Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 24-Jähriger mit 0,9 Promille und Ausfallerscheinungen unterwegs - Führerschein weg

Wolfsburg (ots)

Söllingen, OT Wobeck, Berliner Straße 11.07.2019, 00.15 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen führte die Polizei auf der Berliner Straße in der Ortschaft Wobeck eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Dabei stoppten die Beamten gegen 00.15 Uhr einen 24 Jahre jungen Kraftfahrzeugführer aus Goslar, der mit seinem Ford Focus unterwegs war. Während der Kontrolle nahmen die Kommissare Alkoholgeruch in der Atemluft des 24-Jährigen war. Ferner zeigte der junge Kraftfahrzeugführer bereits vor, während und nach der Kontrolle diverse Ausfallerscheinungen. Der junge Mann gab zu, vor Fahrtantritt zwei Biere getrunken zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte 0,9 Promille. Daraufhin wurde dem 24-Jährign im Klinikum in Helmstedt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell