Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schwarz-Goldener Motorroller Piaggio gestohlen - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Detmerode, John-F.-Kennedy-Allee 10.07.2019, 02.00 Uhr - 07.30 Uhr

Einen mattschwarzen Motorroller mit seitlich angebrachten goldenen Applikationen der Marke Piaggio haben Unbekannte am Mittwoch zwischen 02.00 Uhr und 07.30 Uhr entwendet. Der gerade einmal 2 Jahre alte Motorroller stand vor einem Mehrfamilienhaus in der John-F.-Kennedy-Allee und war durch den 24 Jahre alten Besitzer mittels mehrerer Schlösser gegen Diebstahl gesichert abgestellt worden. Durch den Diebstahl ist dem 24-Jährigen ein Schaden von mindestens 2.500 Euro entstanden. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Hundebesitzer, die mit ihrem vierbeinigen Freund Gassi gegangen sind verdächtige Personen wahrgenommen haben und bitten um Zeugenhinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

