POL-WOB: Einbruch in Imbiss - Täter entwenden Getränke und Bargeld

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Markt 09.07.2019, 23.10 Uhr - 10.07.2019, 09.00 Uhr

Unbekannte sind zwischen Dienstagabend 23.10 Uhr und Mittwochmorgen 09.00 Uhr in ein Lokal in der Straße Markt eingebrochen. Wie hoch der dabei angerichtete Gesamtschaden ist, wird derzeit ermittelt. Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand gelangten die Täter über den Hinterhof an den Imbiss heran. Hier öffneten sie mit brachialer Gewalt die Hintertür und gelangten so ins Innere der Lokalität.

Anschließend betraten sie sowohl den Küchen- wie auch den Speisebereich und entwendeten Getränke und Bargeld aus dem Kassenbereich und einer dort aufgestellten Spendenbox. Anschließend verließen die Täter den Imbiss über den Hintereingang. Auf Grund der Vielzahl an entwendeten Getränken gehen die Beamten davon aus, dass die Täter mit einem PKW an das Objekt herangefahren sind, um ihre Beute abtransportieren zu können.

Die Ermittler hoffen darauf, dass Anwohnern, Autofahrern oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind und bitten um Hinweise an das Polizeikommissariat in Schöningen, Rufnummer 05352/95105-0.

