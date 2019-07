Polizei Düren

POL-DN: Einbruchsversuch in Niederzier

Niedrzier (ots)

Einen versuchten Einbruch nahm die Polizei am Sonntag in Niederzier auf. Kurz zuvor hatte eine junge Frau an der Tür geklingelt.

Gegen 14:20 Uhr schellte es an der Haustür eines Einfamilienhauses in der Kölnstraße. Ein Bewohner des Hauses öffnete und sah sich einer Jugendlichen gegenüber, die in gebrochenem Englisch nach Geld fragte. Der Mann verneinte die Anfrage, woraufhin sich das Mädchen entfernte. Da das ganze Verhalten dem Zeugen verdächtig vorkam, folgte er ihr - zuerst zu Fuß, dann auch mit dem Auto. Er verlor sie schließlich aus den Augen und kehrte nach Hause zurück. Hier musste er feststellen, dass in der knapp 20-minütigen Abwesenheit jemand versucht hatte, mit einem Stein eine Fensterscheibe an der Hausfront einzuschlagen. Dies war jedoch nicht gelungen. Ein Nachbar hatte ein lautes Klirren gehört und war auf die Straße getreten. Er sah noch einen grauen Pkw davonfahren. Nähere Angaben konnte er nicht machen. Die Jugendliche, die zuerst an der Tür klingelte war etwa 15 bis 16 Jahre alt, schlank und circa 165 cm groß. Sie hatte längeres dunkles Haar und insgesamt ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Sie trug einen kleinen schwarzen Rucksack mit sich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Stein, der nicht aus dem näheren Umfeld des Tatortes stammte, wurde sichergestellt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

