Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach und des Polizeipräsidiums Mainz Mehrere Pferde auf Koppeln schwer verletzt

Mainz (ots)

Während der letzten Woche kam es jeweils zur Nachtzeit zu mehreren Übergriffen auf Pferde, die auf Koppeln abgestellt waren. Bei den Taten in Warmsroth in der Nacht zum 24.08.2019, Bingen-Gaulsheim in der Nacht zum 29.08.2019 und Stadecken-Elsheim in der Nacht zum 28.08.2019 wurden die Tiere erheblich verletzt. Eine Stute erlag ihren Verletzungen und wurde zur Erlangung weiterer Erkenntnisse einer Sektion beim Landesuntersuchungsamt zugeführt.

Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach prüft derzeit, ob bei den vorliegenden Taten ein Tatzusammenhang besteht und bittet hiermit alle Pferdehalter/innen, besonderen Augenmerk auf ihre Pferde zu legen, insbesondere zur Nachtzeit.

Es ergeht die Empfehlung, die Pferde zur Nachtzeit in Stallungen zu verbringen.

Falls dies nicht möglich ist, sollten Pferde keine Halfter tragen.

Lichtquellen und Videoüberwachung dürften ebenfalls geeignet sein, potentielle Übergriffe abzuwenden.

Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach hat bei dem Kommissariat 4 eine Ermittlungsgruppe (EG) "Weide" eingerichtet, bei der unter der Telefon-Nummer 0671/8811-0 sachdienliche Hinweise entgegengenommen werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell