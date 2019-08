Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Mainz (ots)

Donnerstag, 29.08.2019, 16:45 Uhr

Ein 54-jähriger Motorradfahrer befährt die Autobahn 60 in Richtung Bingen im Stau zwischen der AS Hechtsheim West und dem AK Mainz. Als der 54-Jährige die Spur wechseln möchte, bremst ein 42-jähriger Autofahrer aufgrund des Verkehrs stark ab. Der Motorradfahrer kann nicht mehr ausreichend bremsen, lenkt sein Motorrad links am Heck vorbei und trifft die linke hintere Fahrzeugseite. Der Motorradfahrer stürzt und wird verletzt in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstehen Sachschäden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

