Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Räuberischer Diebstahl

Mainz (ots)

Donnerstag, 29.08.2019, 18:35 Uhr bis 18:40 Uhr

Am Donnerstagabend kauft sich ein 17-Jähriger Schuhe in der Mainzer Altstadt. Als er aus dem Geschäft kommt, warten zwei Männer vor dem Laden auf ihn und gehen dann mit ihm durch die Stadt. Dann sagt einer zu ihm, dass er seine Umhängetasche kaufen und daher anprobieren wolle. Der 17-Jährige händigt die Tasche - nach eigenen Angaben mit einem unguten Gefühl - aus. Als er die Tasche wiederhaben möchte, schlägt der Mann ihn mit der Hand auf seine Wange und sagt, er solle ihm auch seine Schuhe geben. Daraufhin rennt der 17-Jährige weg.

Personenbeschreibung:

Person 1:

- männlich - circa 16 - 18 Jahre - dunkelblauer Kragenpullover - dunkelblaue/schwarze Jogginghose - Gucci Bauchtasche

Person 2:

- männlich - circa 16 - 18 Jahre - 16-18 Jahre - Chicago Bulls Pullover - dunkelgrüne Cargohose - schwarze Nike Schuhe - Zopf, schwarze Haare

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

