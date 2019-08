Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Bretzenheim, Einbruch in Grundschule - Unterricht beginnt mit Verzögerung

Mainz (ots)

Polizeiliche Ermittlungen haben am Donnerstagmorgen dazu geführt, dass die Schülerinnen und der Schüler der Erich-Kästner-Schule in Mainz Bretzenheim mit einiger Verzögerung ihren Unterricht beginnen konnten. Kurz vor Schulbeginn, hat der Hausmeister der Schule festgestellt, dass unbekannte Täter in der vergangenen Nacht in die Schule eingedrungen sind. Etliche Türen und Schränke standen offen und waren zum Teil durchwühlt. Die sofort alarmierte Polizei musste zunächst sicher gehen, dass Spuren, welche durch die Täter verursacht worden sind, durch den normalen Schulalltag nicht vernichtet werden. Dazu mussten die Schülerinnen und Schüler bis zur Mitte der zweiten Stunde im Pausenhof oder der Schulsporthalle verbringen. Betreut durch ihre Lehrerinnen und Lehrer und mit einem spannenden, echten Polizeieinsatz in der eigenen Schule, war das für die Kinder auszuhalten. In enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung konnte diese Phase sehr kurz gehalten werden. Ab ca. 09:15 Uhr konnten die Klassenräume wieder genutzt werden. Eine erste Vermutung, dass die Täter es auf elektronische Lehrmittel abgesehen hätten, bestätigte sich nicht. Mittlerweile ist festgestellt worden, dass Kaffeekassen das Ziel der Täter waren. Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell