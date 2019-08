Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Grillutensilien geklaut

Mainz-Finthen (ots)

Dienstag, 27.08.2019, 03:00 Uhr bis 05:00 Uhr

Unbekannte Täter entwenden aus dem Grillbereich eines Gartens in Mainz-Finthen, gekühlte Getränke und Nahrungsmittel aus einer Kühltruhe sowie Grillkohle und Anzünder. Polizeibeamte stellen Teile des Diebesgutes - verbrannte Grillkohle, mehrere Flaschen und Plastikverpackungen - am Rodeneckplatz fest. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

