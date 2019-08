POL-PPMZ: Mainz - Stadtgebiet, Woche für mehr Fahrradsicherheit - Kontrollen werden fortgesetzt

Polizeipräsidium Mainz

Am Dienstagnachmittag fanden weitere Aktionen im Rahmen unserer Woche für mehr Fahrradsicherheit statt. Durch eine Fahrradstreife der Mainzer Polizei ist das Rheinufer zwischen Winterhafen und Rheingoldhalle bestreift worden. Dabei ist in zahlreichen Gesprächen mit Besuchern des Rheinufers thematisiert worden, dass insbesondere bei sehr schönem Wetter, eine große Anzahl Menschen dort unterwegs ist und es zwischen Fußgängern, Radfahrern und ganz neu auch E-Scooter-Fahrern immer wieder eng werden würde. Die Polizei Mainz appelliert dabei an alle Verkehrsteilnehmer mit gegenseitiger Rücksichtnahme, dies schreibt sogar der Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung vor, für ein besseres Miteinander und mehr Verkehrssicherheit zu sorgen.

Aber auch Verstöße bei Verkehrsteilnehmern sind wieder festgestellt worden. Drei E-Scooter sind von zwei Personen gleichzeitig benutzt worden. 17 Fahrradfahrer und E-Scooter-Fahrer haben Radwege auf der falschen Straßenseite genutzt. 3 Radfahrer haben beim Fahren telefoniert, zwei sind freihändig unterwegs gewesen. Drei PKW-Fahrer waren nicht angeschnallt, mehrere PKW sind verbotenerweise in der Ludwigsstraße unterwegs gewesen.

Kontrollen werden fortgesetzt.

