Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zivilstreife wird Zeuge von Verkehrsunfallflucht

Mainz-Altstadt (ots)

Montag, 26.08.2019, 13:41 Uhr bis 14:08 Uhr

Im Rahmen einer zivilen Sonderstreife der Kriminalpolizei beobachten die Beamten einen Kastenwagen, der in der Rheinstraße Höhe Fischtorplatz beim vorwärts Einparken einen dort geparkten PKW touchiert und dabei erheblich beschädigt. Die Beamten beobachten, wie der 32-jährige Fahrer aussteigt, den Schaden kurz begutachtet und dann die Fahrt fortsetzt. Nach einer kurzen Verfolgung können sie das Fahrzeug in der Weisenauer Straße anhalten und kontrollieren. Der 32-Jährige gibt dabei an, dass er sich um den Schaden später kümmern wollte. Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Das geparkte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

