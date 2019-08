Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Flucht währte nur kurz

Bocholt (ots)

Als er die Polizeibeamten sah, ergriff ein 29-jähriger Mopedfahrer am Sonntagabend auf der Blücherstraße in Bocholt die Flucht. Nicht ohne Grund, wie sich herausstellte: Als die Beamten den polizeibekannten Mann kurz darauf zu Fuß im Nahbereich entdeckten, hatte er sich seines Fahrzeugs in einem Garten entledigt. Die Beamten stellten es sicher, um es auf bauliche Veränderungen zu überprüfen. Ein Arzt entnahm dem Bocholter eine Blutprobe, um den Konsum von Drogen und Alkohol exakt bestimmen zu können.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell