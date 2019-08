Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Sperrung Bremer Straße

Delmenhorst (ots)

Hude. Eine Seemine ist am heutigen Vormittag im Bereich einer Baustelle an der Bremer Straße auf Höhe Heuweg gefunden worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst untersucht derzeit, um was für einen Typ es sich bei der Mine handelt und wie weiter vorgegangen werden kann. Zu diesem Zweck ist die Bremer Straße zwischen Hatter Landstraße und Grenzweg derzeit komplett gesperrt. Die Arbeiten werden voraussichtlich mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

