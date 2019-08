Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unfall mit hohem Sachschaden auf Parkplatz +++ Fahrradfahrerin leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Wildeshausen. Am Mittwoch hat sich gegen 14 Uhr am Westring ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus Wildeshausen und ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus Großenkneten befuhren den Parkplatz eines dortigen Verbrauchermarktes. Beide übersahen den jeweils Anderen aus Unachtsamkeit und stießen zusammen. Im Pkw des 48-Jährigen wurde ein 8-jähriges Kind leicht verletzt. An beiden VW entstanden erhebliche Sachschäden, der Pkw des Mannes aus Großenkneten musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Wildeshausen. Am Mittwoch, um 17.30 Uhr, hat ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Wildeshausen einen Verkehrsunfall verursacht. Er beabsichtigte mit seinem Hyundai von der Visbeker Straße auf ein Grundstück einzubiegen. Dabei übersah er eine 20-jährige Fahrradfahrerin, ebenfalls aus Wildeshausen, die mit ihrem Rad entgegengesetzt der Fahrtrichtung den dortigen Geh-und Radweg befuhr. Durch die Kollision stürzte die 20-Jährige und verletzte sich leicht. Es entstanden geringe Sachschäden.

