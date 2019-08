POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Transporterfahrer übersieht Pkw +++ Stauende übersehen

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Großenkneten. Ein 49 Jahre alter Fahrer eines Transporters hat am Mittwoch, um 11.30 Uhr, einen Unfall auf der A29 verursacht. Der Mann aus Gemünden wollte mit seinem Fahrzeug den Fahrstreifen nach links wechseln und übersah dabei den von hinten kommenden Pkw eines 49 Jahre alten Mannes aus Cloppenburg. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 18.000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Stuhr. Insgesamt 30.200 Euro Sachschaden sind am Mittwochnachmittag um 15.26 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen entstanden. Der 24 Jahre alte niederländische Fahrer eines Sattelzuges übersah das dortige Stauende, an dem bereits ein vor ihm befindlicher Lkw, gefahren von einem 58 Jahre alten Mann aus Syke, stand. Dessen Fahrzeug wurde auf den vor ihm befindlichen Sattelzug geschoben. In diesem saß ein 70-jähriger Mann aus Lohne. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

