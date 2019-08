Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schmuck entwendet

Bocholt (ots)

Goldschmuck haben Unbekannte in den vergangenen Tagen aus einem Wohnhaus in Bocholt gestohlen. Wie die Täter in das Gebäude an der Hubertusstraße gelangt sind, stand zunächst nicht fest. Zu dem Diebstahl kam es im Zeitraum zwischen Samstag, 28. Juli, und Sonntag, 04. August, 16.45 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

