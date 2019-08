Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Führerschein sichergestellt

Vreden (ots)

Zeugen berichteten am Sonntagabend der Polizei, einen 54-Jährigen in angetrunkenem Zustand in Vreden beim Autofahren beobachtet zu haben. Polizeibeamte trafen den Mann zuhause an. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 1,3 Promille hin. Die Beamten fertigten eine Anzeige und stellten den Führerschein sicher; ein Arzt entnahm dem Mann Blutproben, um die Blutalkoholkonzentration zur Tatzeit exakt bestimmen zu können.

