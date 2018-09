POL-PPWP: Einbruch in Wohnhaus

Katzweiler (Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg) (ots) - Die Abwesenheit der Hausbewohner haben Einbrecher in der vergangenen Woche genutzt, um in ein Wohnhaus in der Frühlingstraße einzubrechen.

Als die Bewohner am Wochenende zurückkehrten, stellten sie fest, dass Unbekannte die Terrassentür aufgebrochen haben. Offensichtlich hatten die Diebe die Wohnräume durchsucht und Schränke durchwühlt. Die Einbrecher fanden Schmuck. Sie stahlen vorwiegend Halsketten, Ohrringe und Ohrstecker. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

