Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Motorroller ohne Zulassung, Fahrer unter Drogeneinfluss

Bocholt (ots)

Da kam einiges zusammen für einen 41 Jahre alten Stadtlohner: Polizeibeamte hatten ihn am Sonntag kontrolliert, als er gegen 19.50 Uhr mit einem Motorroller die Werderstraße in Bocholt befuhr. Ein Drogentest schlug positiv an auf Amphetamin und den Cannabiswirkstoff THC. Zudem konnte der Mann keinen Nachweis des Eigentums für das Fahrzeug erbringen - eine aktuelle Zulassung hatte es auch nicht. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige; ein Arzt entnahm dem 41-Jährigen in der Polizeiwache Bocholt eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell