Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Raub von geringem Geldbetrag

Mainz-Neustadt (ots)

Montag, 26.08.2019, 15:06 Uhr

Ein 14-Jähriger ist zu Fuß in der Boppstraße in Richtung Kaiserstraße unterwegs. Dabei wird er von zwei ihm unbekannten, männlichen Personen angesprochen und nach der Uhrzeit und nach Geld gefragt. Er verneint das und geht weiter. Kurz nach der Kreuzung Adam-Karillon-Straße wird er von den Personen erneut angesprochen. Nun halten sie den 14-Jährigen fest und entreißen ihm seine Geldbörse. Sie entnehmen einen niedrigen, zweistelligen Geldbetrag und geben dem 14-Jährigen die Geldbörse wieder zurück. Danach entfernen sie sich in unbekannte Richtung.

Der 14-Jährige beschreibt einen der Täter als etwa 1,80 bis 1,85m groß, mit leichtem Bartwuchs und dunklen, an den Seiten kurz geschnittenen, Haaren. Sein Deckhaar sei nach hinten gegelt. Er hätte Narben im Gesicht und ein dunkles T-Shirt getragen. Den zweiten Täter beschreibt er in etwa gleicher Größe und ebenfalls mit leichtem Bartwuchs und dunklen, kurzen Haaren sowie bekleidet mit einem dunklen T-Shirt und vermutlich einer kurzen Hose.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

