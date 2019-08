Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Woche für mehr Fahrradsicherheit - vor Schulen und in Fußgängerzonen kontrolliert

Mainz (ots)

Montag, 26. August 2019

Zum Auftakt der Woche für mehr Fahrradsicherheit hat die Mainzer Polizei zahlreiche Verkehrskontrollen in Mainz und den Ortsteilen durchgeführt. Zum Beginn der Schule haben Einsatzkräfte an insgesamt sieben Schulen in den Ortsteilen Altstadt, Weisenau, Hechtsheim, Gonsenheim, Mombach und Budenheim den Verkehr beobachtet. An allen Schulen ist die große Anzahl von Eltern aufgefallen, die ihre Kinder mit dem PKW zur Schule bringen. Durch dieses Phänomen und zahlreiche ordnungswidrig abgestellte Fahrzeuge ist der Schulweg für die Kinder oft mit Verkehrsbehinderungen stark beeinträchtigt. Auch das Verkehrsüberwachungsamt der Stadt Mainz war am gestrigen Morgen an einigen Schulen aktiv. Auffällig ist auch die hohe Quote nicht angeschnallter Fahrer und nicht ordnungsgemäß gesicherter Kinder.

Zahlreiche Kinder kommen mit dem Fahrrad zu Schule. Auffällig ist, dass viele Radfahrer ohne Helm unterwegs sind. Es besteht zwar keine Helmpflicht, dennoch empfiehlt die Polizei das Tragen eines Fahrradhelmes zur Vermeidung schwerwiegender Verletzungen.

In den Nachmittagsstunden sind die Schwerpunkte auf das Miteinander in den Fußgängerzonen der Innenstadt und am Rheinufer gelegt worden. Die Fahrradstreife der Polizei hat zahlreichen Radfahrer im Bereich der Grünanlage zwischen Uferstraße und Stresemannufer darauf hinweisen müssen, dass dort das Fahrradfahren nicht erlaubt ist. Ein Fahrradweg befindet sich unterhalb der Stützmauer direkt am Ufer. In Fußgängerzonen, wie der Augustinerstraße, Lotharstraße und an vielen anderen Stellen, sind Fahrradfahrer und E-Scooter-Fahrer kontrolliert und auf ihr Fehlverhalten hingewiesen worden. In der Ludwigsstraße zusätzlich eine große Anzahl an PKW-Fahrern, die ohne Berechtigung ganz offensichtlich abkürzen wollten. Ein großes Augenmerk legten die Fahrradstreifen auch auf technischen Zustand der PKW, Räder und der E-Scooter und dem Verhalten der Fahrer. Auffällig hierbei ist, dass sehr viele Personen mit Kopfhörern (On-Ear) oder Ohrstöpseln (In-Ear) unterwegs sind. Wenn diese Personen auf Zuruf durch die Polizisten nicht reagieren, wird von einer Beeinträchtigung des Gehörs ausgegangen. Dies gilt für alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Diese kann dann mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 10,- EUR verwarnt werden.

Auch Fußgängerüberwege, unübersichtliche Kreuzungen und Einmündungen, Fehlverhalten beim (Rechts-) -abbiegen von PKW- oder LKW-Fahrern sind in die Überwachungen mit einbezogen worden.

Die Polizei Mainz setzt ihre Aktionen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr mit dem Schwerpunkt Fahrradsicherheit in den nächsten Tagen fort.

