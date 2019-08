POL-CE: Wathlingen - Öffentlichkeitsfahndung nach unbekanntem Dieb und Geldabheber

Polizeiinspektion Celle

Ein bisher unbekannter Täter hat am 05.07.2019 in Wathlingen in drei verschiedenen Lebensmittelläden in Wathlingen gezielt Geldbörsen von Rentnerinnen während ihres Einkaufs gestohlen.

Dabei erlangte er innerhalb kürzester Zeit einen vierstelligen Bargeldbetrag sowie die EC-Karten der Geschädigten.

Mit einer der gestohlenen Karten hob der Täter noch am selben Tag bei der Sparkasse in Wathlingen zusätzlich noch einen vierstelligen Eurobetrag ab.

Die Polizei fahndet nun mit einem Täterfoto aus der Videoüberwachung nach dem Beschuldigten.

Täterbeschreibung:

- Ca. 40 Jahre alt - Dunkle Haare - Dunkler Teint - Südeuropäischer Abstammung - Ca. 170 cm groß

Hinweise bitte an die Polizei in Wathlingen unter 05144/9866-0 oder 05144/9866-144.

