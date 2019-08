Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Auto aufgebrochen

Celle (ots)

Gestern Nachmittag in der Zeit zwischen 15.20 und 16.00 Uhr schlugen unbekannte Täter die hintere Seitenscheibe eines PKW Nissan ein und entwendeten eine Handtasche mit Papieren, Schlüsseln und Bargeld. Der Wagen stand zu dem Zeitpunkt geparkt in der Leberstraße. Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215.

