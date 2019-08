Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Müden/Ö. - Polizei erwischt betrunkenen, führerscheinlosen Rollerfahrer

Celle (ots)

Eine Streife der Polizei fiel gestern Abend gegen 20.00 Uhr ein Kleinkraftrad in der Unterlüßer Straße auf, das mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ortsmitte fuhr. Zwecks Fahrzeugkontrolle nahmen die Beamten die Verfolgung auf und stoppten das inzwischen in Schlangenlinien fahrende Fahrzeug im Wiesenweg. Der 35 Jahre alte Fahrer aus Müden/Ö. stieg mühsam vom Roller ab, torkelte stark und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Während er nach seinen Fahrzeugpapieren suchte, kamen leere Dosen "Cola-Captain Morgan" und Bier zum Vorschein. Ein Atemalkoholtest ergab nahezu zwei Promille. Die Polizisten nahmen den Mann nach entsprechender Belehrung zwecks Blutentnahme mit zur Dienststelle. Seinen Führerschein hatte der Mann bereits vor Jahren nach einer Trunkenheitsfahrt verloren und bisher nicht wieder erlangt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell