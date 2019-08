Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt, E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs - Straftat

Mainz (ots)

Der Fahrer eines E-Scooters muss mit einem Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen. Der 35 jährige Mainzer ist am Dienstagnachmittag in der Binger Straße, einer Radstreife der Mainzer Polizei aufgefallen, weil an seinem eigenen E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Auch erforderliche Versicherungsunterlagen konnte er nicht vorlegen. E-Scooter gelten als Kraftfahrzeuge und unterliegen einer Versicherungspflicht. Wer einen E-Scooter ohne Haftpflichtversicherung betreibt kann durch die Gerichte mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bestraft werden. Der Mainzer klappte seinen Roller nach der Kontrolle zusammen und trug ihn weiter.

