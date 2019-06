POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Staatsanwaltschaft Oldenburg und Polizei ermitteln nach Bränden in Cloppenburg; Versicherungen loben 3000 Euro Belohnung aus

Wie bereits berichtet, kam es im Stadtgebiet Cloppenburg zu verschiedenen Brandstiftungen sowie zwei nächtlichen Brandserien in der Nacht zum 15. Mai 2019 sowie 02. Juni 2019. Brandbetroffen waren u.a. Mülltonnen, Container, Unterstände sowie Scheunen/Stallungen. Die Brandobjekte befanden sich teilweise angrenzend zu Wohnhäusern, so dass es hier dem schnellen Eingreifen der Feuerwehren zu verdanken ist, dass es bis dato zu keinem Personen- bzw. weiteren Sachschäden und in mehreren Fällen nicht zum Übergreifen auf Wohnhäuser gekommen ist. Bisherige Ermittlungen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta führten zu dem Ergebnis, dass bei allen Brandörtlichkeiten eine Brandstiftung als Brandursache festzustellen ist. Parallel zu den intensiven Ermittlungen der Polizei loben zwei für die Schadensregulierung zuständige Versicherungen in eigener Verantwortlichkeit für den bei ihnen entstandenen Schäden eine Belohnung in Höhe von zusammen 3000 Euro aus. Zeugen oder Hinweisgeber, die sachdienliche Angaben zu Aufklärung tätigen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Cloppenburg zu wenden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04471-1860-0 entgegengenommen.

