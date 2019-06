Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Containerbrand

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am 06. Juni 2019, gegen 01.19 Uhr, ein Container, der an der Alten Carumer Straße stand, in Brand. Durch das Feuer wurden die Jalousien eines angrenzenden Gebäudes beschädigt. Die hinzugezogene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Dinklage - Einbruch in Gaststätte

Am 05. Juni 2019 brachen unbekannte Täter in der Zeit von 02.00 Uhr bis 15.00 Uhr in eine Gaststätte an der Burgstraße ein. Es wurde Bargeld entwendet. Außerdem wurden Geldspielautomaten aufgebrochen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 6000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 05. Juni 2019 kam es in der Zeit von 07.15 Uhr bis 16.30 Uhr an der Vechtaer Marsch zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte, vermutlich im Vorbeifahren, einen auf dem angrenzenden Parkstreifen stehenden Pkw Hyundai. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - 45.000 Euro Sachschaden und drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Am 05. Juni 2019 befuhren ein 28-jähriger Oldenburger mit seinem Skoda Fabia, ein 51-jähriger Wildeshauser mit seinem VW Passat und ein 21-jähriger Visbeker mit seinem Audi A4 gegen 17.25 Uhr in genannter Reihenfolge den Visbeker Damm in Richtung Visbek. Der 28-Jährige wollte von dort nach links in den Mühlendamm abbiegen und verlangsamte hierzu seine Geschwindigkeit. Der 51-Jährige erkannte die Situation, während der 21-Jährige auf den Pkw des 51-Jährigen auffuhr und dieser wiederum auf den Pkw des 28-Jährigen geschoben wurde. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 45.000 Euro.

Goldenstedt - Motorradfahrer schwer verletzt

Am 05. Juni 2019 befuhr ein 25-Jähriger aus Nottuln gemeinsam mit seinem Sozius, einem 25-jährigen aus Nottuln, gegen 18.15 Uhr, mit einem Motorrad die Langfördener Straße in Richtung Langförden. Im Verlauf einer Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über das Motorrad. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben. Der Mitfahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

