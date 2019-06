Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen/Peheim - Türen und Fenster entwendet

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, entwendeten unbekannte Täter in der Zeit vom 01. Mai 2019, 19.50 Uhr, bis Freitag, 31. Mai 2019, 15.00 Uhr, zwei Türen und ein Fenster von einer Baustelle an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475/1565) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 06. Juni 2019, 06.50 Uhr, kam es auf der Bunner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 38-jähriger Löninger befuhr mit einem Feuerwehreinsatzfahrzeug die Bunner Straße in Richtung Essen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kam dem Löninger mit einem Sattelzug entgegen. Im Kurvenbereich kam es zum seitlichen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432/9500) entgegen.

Essen - Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Am 06. Juni 2019 befuhr ein 34-jähriger Werlter gegen kurz nach 10.00 Uhr mit einem Sattelzug, beladen mit einem Schützenfestzelt, die Bunner Straße (Landesstraße 840) in Fahrtrichtung Brokstreek. Hier kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kam mit einem Teil auf der Fahrbahn und mit dem anderen Teil im Graben zum Liegen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Die zuständige Straßenmeisterei hat bereits eine Vollsperrung mit Umleitung eingerichtet. Die Bergung durch zwei Spezialkräne erfolgt ab 14.00 Uhr. Wie lange die Vollsperrung erforderlich ist, kann derzeit nicht gesagt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell