Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Motorrad

Mainz (ots)

Donnerstag, 29.08.2019, 01:20 bis 01:25 Uhr

Polizeibeamte stellen auf der B9 in Richtung Mainz-Laubenheim ein beschädigtes Motorrad auf einer Verkehrsinsel fest. Sie treffen einen 28-Jährigen an, der Verletzungen an Händen und Beinen aufweist, die vermutlich vom Sturz mit dem Motorrad stammen. Erst streitet der 28-Jährige ab gefahren zu sein, gibt es dann aber später zu. Er war zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert. Das Motorrad wird abgeschleppt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

