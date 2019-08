Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Osten (ots)

Leicht verletzt wurde eine ältere Dame bei einem Verkehrsunfall auf der Ostenallee am Mittwoch, 28. August, gegen 14.00 Uhr. Die 83-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw VW die Ostenallee in Fahrtrichtung Innenstadt. Sie kam in Höhe der Einmündung Märkische Straße vom linken Fahrstreifen nach rechts ab und striff auf dem rechten Fahrstreifen jeweils einen geparkten Pkw Mini, sowie einen Pkw Volvo. Im Anschluss kollidierte sie mit einem Pkw Nissan und kam zum Stehen. Die VW-Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurde vor Ort ambulant behandelt. Der VW der Fahrerin, sowie die geparkten Pkw Volvo und Nissan mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von zirka 27000 Euro. (kt)

