Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schwere Maschinen aus Lkw gestohlen

Hemer (ots)

Am Wochenende sind Unbekannte in einen Werkstattwagen eingedrungen, der an der Teichstraße/Am Damm parkte. Der orangefarbene MAN-Lkw wurde dort am Freitagabend abgestellt. Als die Mitarbeiter am Montag kurz nach 6 Uhr anrückten, stellten sie fest, dass die seitlichen Rolltüren geöffnet waren und eine ganze Reihe von hochwertigen und schweren Maschinen fehlten. Dazu gehören ein Honda-Notstromaggregat, eine Stiehl Motor Flex und ein Bolzenschneider.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

