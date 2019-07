Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Auffahrunfall auf der L 598

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Auffahrunfall, der Sachschaden von 8.000 Euro zur Folge hatte, kam es am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr an der Kreuzung L 598/L 723. Verursacht hatte den Unfall ein 54-jähriger Autofahrer, der auf den an der Ampel stehenden VW aufgefahren war, der wiederum auf einen Nissan Micra schleuderte. An allen beteiligten Autos entstand Sachschaden.

Die 19-jährige Nissan-Fahrerin stand infolge des Unfalls unter Schock, setzte aber ihre Fahrt zunächst auf der Autobahn fort. Nach kurzer Zeit stoppte sie auf dem Standstreifen und alarmierte die Polizei. Ein Rettungswagen wurde hinzugezogen, der die junge Frau versorgte. Sie erlitt aber keine weiteren Verletzungen.

Der Verursacher gab den Verstoß zu und wurde mit einem Verwarnungsgeld vor Ort belegt. Sein Auto wie auch der VW waren nicht mehr fahrbereit. Um den Abtransport der Autos kümmerten sich beide selbst.

