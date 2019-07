Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fiat-Fahrer missachtet Rotlicht - 15.000 Euro Schaden

Mannheim (ots)

Ein Mannheimer Fiat-Fahrer kollidierte am Mittwochmorgen kurz vor 9 Uhr mit einer Straßenbahn. Er war auf dem Friedrichsring in Richtung Luisenring unterwegs und hatte sich zum Linksabbiegen in das T-Quadrat eingeordnet. Er missachtete das bestehende Rotlicht und kollidierte mit einer Straßenbahn. Der Fiat schleuderte in der Folge gegen ein Verkehrszeichen und wurde total beschädigt. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf 15.000 Euro. Die Insassen des Fiat wie auch Fahrgäste der Straßenbahn überstanden den Crash zum Glück ohne Verletzungen. Der Autofahrer sieht einer Anzeige entgegen.

