Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit Flucht

Kaiserslautern (ots)

Am Freitag, den 21.06.2019, in dem Zeitraum von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr ereignete sich in der Hochwaldstraße, Kaiserslautern ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte den Außenspiegel eines PKW, welcher ordnungsgemäß geparkt war und entfernte sich hiernach ohne seine erforderlichen Pflichten nachzukommen. Der Schaden beträgt ca. 250,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizeiinspektion 2 Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-0 oder per E-Mail pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden.

