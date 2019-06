Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchter schwerer Raub auf Pizzalieferant

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag, den 22.06.2019, gegen 01:20 Uhr ereignete sich in der Augustastraße, Kaiserslautern ein versuchter schwerer Raub um Nachteil eines 42-jährigen Pizzalieferanten aus Kaiserslautern. Ein bisher unbekannter Täter schlug dem Pizzalieferanten mit einem Baseballschläger gegen den Kopf. Hiernach wollte er dem Pizzalieferanten die Geldbörse entreißen. Dieser setzt sich zur Wehr und konnte sich letztlich in ein nahegelegenes Anwesen flüchten. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-0 oder per E-Mail kikaiserslautern@polizei.rlp.de zu melden.

