Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Böschungsbrand

Adelheitsdorf (ots)

Gestern Nachmittag gegen 17.00 Uhr wurde der Polizei/Feuerwehr ein Böschungsbrand in Adelheitsdorf gemeldet. Als erste Einsatzkräfte in der dortigen Hannoverschen Straße eintrafen, brannten rechts und links der Fahrbahn zwei kleinere Grasflächen, die durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden konnten. Ermittlungen der Polizei vor Ort ergaben, dass zwei Männer im Alter von 21 und 26 Jahren offensichtlich aus einem Fenster einer Wohnung eine Silvesterrakete abgefeuert hatten und diese die Böschung in Brand setzte. Gegen beide wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Polizeikommissariat Bergen

Guido Koch

Telefon: 05051/47166-131

E-Mail: guido.koch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell