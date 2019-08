Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit verletzten Fahrgästen

Mainz (ots)

Am Donnerstag den 29.08.2019 ereignete sich in der Bahnhofstraße, 55116 Mainz ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Gegen 16:55 Uhr befuhr die Buslinie 64 die Bahnhofstraße aus Richtung Mainzer Hauptbahnhof kommend in Fahrtrichtung Münsterplatz. In Höhe der Haltestellte 'Münsterplatz' kreuzte plötzlich ein Kleinkind mit seinem Fahrrad die Fahrbahn von links, sodass der Busfahrer eine Vollbremsung einleiten musste. Durch die Bremsung kamen zwei Fahrgäste zu Fall und wurden leicht verletzt. Das Kind entfernte sich nach dem Unfall von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der 06131-654110 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell