Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemarkung Grafenau: Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Ein 79-jähriger Mercedeslenker befuhr gegen 12:45 Uhr die Landesstrasse 1182 von Grafenau in Richtung Darmsheim. Kurz nach der Einmündung zur Dätzinger Straße kam der Mercedeslenker vermutlich auf Grund gesundheitlicher Probleme nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden BMW zusammen. Der 45-jährige Fahrer des BMWs, die 28-jährige Beifahrerin und ihr einjähriges Kind wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Fahrer des Mercedes war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr ansprechbar und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 30.000 Euro. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme in beide Richtungen für rund zwei Stunden gesperrt werden.

