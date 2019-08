Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemarkung Leonberg: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Am 24.08.2019 gegen 11:50 Uhr befuhr ein 58 Jahre alter VW Golf Fahrer die K1009 von der B295 her kommend in Richtung Warmbronn. Auf Höhe des Waldparkplatzes bog der Golffahrer abrupt nach links auf diesen ab. Der hinter ihm fahrende 27-jährige Apriliafahrer bemerkte dies zu spät, fuhr auf den Pkw auf und stürzte in der Folge über den Pkw hinweg auf die Fahrbahn. Durch den Sturz zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 6000 EUR. Die K1009 musste während der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde gesperrt werden.

