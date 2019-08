Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Fahrradiebe unterwegs, Brand einer Abfalltonne

Ludwigsburg (ots)

Sachsenheim-Großsachsenheim: Fahrraddiebe unterwegs

Auf E-Bikes hatten es noch unbekannte Diebe abgesehen, die am Sonntag zwischen 14.15 Uhr und 16.30 Uhr auf dem Parkplatz des Schlossfreibads in Großsachsenheim zuschlugen. Die Täter ließen zwei hochwertige Fahrräder mitgehen, die jeweils mit einem Schloss an den vorhandenen Fahrradständern angeschlossen waren. Mutmaßlich knackten die Unbekannten die Schlösser und nahmen diese anschließend ebenfalls mit. Bei den E-Bikes handelt es sich um ein orangefarbenes Giant, Typ Trance, und um ein hellgrün-weiß-schwarzes Bulls, Typ Crossrider E. Insgesamt dürfte sich der Wert des Diebesguts auf über 4.500 Euro belaufen. Der Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147/27406-0, bittet Zeugen sich zu melden.

Sachsenheim-Großsachsenheim: Brand einer Abfalltonne

Am Samstagabend, gegen 22.30 Uhr, rückte die Freiwillige Feuerwehr Sachsenheim mit neun Einsatzkräften und einem Fahrzeug in die Goethestraße in Großsachsenheim aus, nachdem dort eine Abfalltonne in Brand geraten war. Das Feuer, das aus noch ungeklärter Ursache entstand, konnte zügig gelöscht werden. Die Tonne, die im Hof eines Mehrfamilienhauses stand, war jedoch nicht mehr zu retten. Ein angrenzender Zaun und die Fassade des Hauses wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147/27406-0, entgegen.

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

