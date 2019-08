Polizei Korbach

POL-KB: Firmenfahrzeug aufgebrochen und hochwertige Elektrowerkzeuge entwendet: Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Bad Arolsen-Helsen: Unbekannte Diebe haben letzten Samstag in Helsen in der Weimarer Straße einen Kleintransporter aufgebrochen und daraus Elektrowerkzeuge entwendet. Die Polizei in Bad Arolsen ist auf der Suche nach Zeugen.

In der Zeit zwischen Samstagnacht 00:30 Uhr und Samstagmittag 13:15 Uhr brachen unbekannte Diebe in der Weimarer Straße an einem weißen Fiat Ducato das hintere rechte Türschloss einer Doppelflügeltür auf. Im Fahrzeug befand sich unter anderem hochwertiges Elektrowerkzeug. Die Diebe griffen zu und entwendeten eine Pressmaschine der Firma Viega, einen Bohrhammer und einen Akkubohrhammer der Firma Bosch. Der weiße Transporter stand ordnungsgemäß verschlossen am Fahrbahnrand. Der Wert der Maschinen beträgt etwa 5.000 Euro.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

