Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Feuerwehrfahrzeugs

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots)

Am Dienstag, den 19.02.2019, kam es gegen 13:30 Uhr in der Maudacher Straße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Fahrzeuges der Berufsfeuerwehr. Im Rahmen einer Einsatzfahrt musste der Löschzug eine Rotlicht zeigende Ampel überqueren. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und auch Martinshorn nahm der Fahrzeugführer des von der Dackenheimer Straße auf die Maudacher Straße einbiegenden PKW das Feuerwehrfahrzeug nicht wahr, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Der PKW wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kollidierte dort mit den an der Ampel wartenden Fahrzeugen. Es wurden zwei Fahrzeuginsassen verletzt, die in der Folge ins Krankenhaus verbracht werden mussten. Insgesamt entstand an den vier beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

