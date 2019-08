Polizei Korbach

POL-KB: Schaffelle unerlaubt entsorgt - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Korbach (Gemarkung): Heute Morgen entdeckt ein aufmerksamer Autofahrer an der Landesstraße zwischen Korbach und Flechtdorf drei Schaffelle. Ein bislang Unbekannter hat diese, etwa auf halber Strecke zwischen der "alten belgischen Kaserne" und "Gut Dingeringhausen", unerlaubt an einer Böschung entsorgt. Es handelt sich dabei um Schlachtabfälle, die einer ordnungsgemäßen Entsorgung hätten zugeführt werden müssen. Der Polizei liegen aber derzeit keine Erkenntnisse vor, dass die Schafe vor Ort geschlachtet wurden. Hinsichtlich der Schaffelle wird nun wegen Verstoß gegen das Tierschutz- und Tierkörperbeseitigungsgesetz ermittelt. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

