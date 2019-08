POL-KB: Versuchter Einbruch in Bankfiliale: Polizei bittet um Hinweise

Polizei Korbach

Frankenberg-Geismar: In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in eine Bankfiliale in Geismar. Dabei versuchten die professionell vorgehenden Einbrecher ein Fenster aufzubrechen. Eine Alarmauslösung trieb sie vermutlich in die Flucht. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Der Alarm der Bankfiliale in der Raiffeisenstraße hatte Samstagmorgen gegen 3:50 Uhr ausgelöst. Die nur kurze Zeit später dort eintreffende Streife der Polizeistation Frankenberg konnte die Täter nicht mehr vor Ort antreffen. Die sofort eingeleiteten umfangreichen Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Erfolg. Wie die bisherigen Ermittlungen zu dem Einbruch ergaben, hatten die Täter versucht über das Fenster in den Schalterraum zu gelangen. Dabei hatten sie mitgebrachte Werkzeuge verwendet.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kripo Korbach geführt und dauern an. Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag oder auch in den Tagen davor, verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

